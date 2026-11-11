Станет самым масштабным: когда пройдет обмен пленными между Россией и Украиной
Генерал Зорин назвал возможные сроки проведения гуманитарной процедуры.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Зорин: обмен пленными между Россией и Украиной может пройти в ближайшие недели
Обмен пленными между Россией и Украиной может состояться в ближайшие две-три недели и стать самым масштабным за время конфликта. Об этом сообщил представитель Генерального штаба РФ генерал Александр Зорин.
По его словам, речь идет о возвращении более тысячи человек с каждой стороны. Обмен должен пройти в рамках договоренностей, достигнутых на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.
О принципиальной договоренности о новом масштабном обмене ранее заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.
Мединский отметил, что российские представители занимались этим вопросом целенаправленно.
Трехсторонние переговоры прошли в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. США представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В первый день встреча продолжалась почти пять часов, во второй — менее двух часов.
Последний обмен пленными состоялся 23 октября. Тогда Россия и Украина вернули по 270 военнослужащих, обменяв их по формуле «270 на 270».
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