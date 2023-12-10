«Всегда на связи» — Мария Погребняк рассказала о разводе с мужем

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 342 0

Мария Погребняк рассказала, что находится в дружеских отношениях с бывшим мужем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Блогер и футболист до сих пор общаются. Ждать ли воссоединения?

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария рассказала о том, в каких они сейчас отношениях. Она сообщила сайту 5-tv.ru на премьере сериала для ВК «Третий сезон отношений», что они со спортсменом остались друзьями.

Погребняк призналась, что экс-супруги потеряли нить между друг другом. И оба партнера полностью посвящали себя работе. Но блогер надеется изучить свои ошибки, чтобы в будущем не допустить подобных проблем.

«Это привело к тому, что просто стали разные интересы, ничего общего. Остались просто друзьями», — сказала предпринимательница.

При этом Павел и Мария Погребняки общаются каждый день. А их дети абсолютно нормально восприняли расторжение брака родителей.

«Самое главное, что мама с папой остались в дружеских отношениях, мы всегда на связи. Поэтому дети не пострадали от того, что мы развелись», — подытожила блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что похудевшая Мария Погребняк отказалась от сна и еды.

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