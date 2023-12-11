Пока смерть не разлучит? Кто из звезд является рекордсменом по бракам

Выйти замуж или жениться один раз и навсегда — очень романтично, однако в реальности больше тех, кто никак не может определиться со спутником. Для кого свадьба стала обычным праздником, который можно проводить каждый год, читайте в материале 5-tv.ru.

Марат Башаров

Марат Башаров. Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

За жизнь Марат Башаров был дважды официально женат, хотя ему приписывали многочисленные романы со знаменитостями. Например, с фигуристками Марией Бутырской и Татьяной Навкой, а также с актрисой Марией Мироновой.

Сейчас Башаров сделал предложение своей избраннице Асе Борисовой, которая младше его на 13 лет и также является актрисой. Пара познакомилась два года назад во время рыбалки.

В сентябре 2023-го артист признался, что готовится сделать предложение своей девушке. Он уверен, что «на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки».

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Михаил Ефремов был женат пять раз, и каждый раз его избранницы были актрисами. Его первой супругой стала Елена Гольянова, второй — Ася Воробьева.

В браке с ней у Ефремова родился сын Никита. Третьей женой актера стала Евгения Добровольская.

Она родила ему сына Николая. В браке с четвертой женой Ксенией Качалиной у Ефремова родилась дочь Анна-Мария.

Пятой супругой артиста стала звукорежиссер Софья Кругликова. В браке родилось трое детей: дочери Вера и Надежда, а также сын Борис.

Александр Гордон

Александр Гордон. Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Российский телеведущий Александр Гордон женился в пятый раз, его спутницей стала 20-летняя студентка музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова София Каланадзе.

Первой женой Гордона была Мария Бердникова. Они познакомились в стенах университета, где девушка училась на журналиста.

В браке у них в 1988 году родилась дочь Анна. Однако супруги развелись после восьми лет брака.

В незарегистрированном браке с актрисой Наной Кикнадзе Гордон жил в течение семи лет. С 2000 по 2006 год Гордон был женат на юристе Екатерине Гордон, а в декабре 2011-го женился на студентке Нине Тригориной.

В 2014 году Гордон женился в четвертый раз на Нозанин Абдулвасиевой, когда ей было 20 лет. В браке родились двое детей: Александр и Федор.

Бари Алибасов

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Алибасов-старший был женат шесть раз, а также жил в гражданском браке со своей спутницей Еленой Уронич, матерью Алибасова-младшего. Седьмой избранницей Бари Каримовича стала молодая нянечка Елена из Донецка, ухаживавшая за артистом в течение продолжительного времени.

Самым скандальным союзом считается брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной, закончившийся судебными тяжбами, после чего здоровье Бари Алибасова ухудшилось.

Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Лолита была замужем пять раз — первого супруга она нашла еще во время учебы, им стал однокурсник Александр Беляев. Однако вскоре артистка осознала ошибку и развелась с ним.

Второй брак с Виталием Милявским, по признанию певицы, был фиктивным. Ей нужен был штамп в паспорте ради прописки — кроме того, этот брак подарил артистке фамилию, с которой она прославилась.

Третьим избранником стал Александр Цекало. Их отношения продлились 12 лет: познакомившись в 1980-х, эти двое сначала стали работать вместе, а затем влюбились друг в друга.

Четвертым мужем Милявской стал бизнесмен Александр Зарубин, пятым — фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Последний смог задержаться в жизни Лолиты дольше, чем предыдущий, но и этот союз в итоге рухнул.

Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

У Лидии Федосеевой-Шукшиной было пять мужей. Первый раз она обменялась кольцами еще в 1959 году.

Тогда Федосеева была студенткой ВГИКа, и ее избранником стал однокурсник Вячеслав Воронин. Но вскоре супруги разъехались по разным городам, чтобы строить карьеру.

На съемках фильма «Какое оно, море» актриса познакомилась с режиссером Василием Шукшиным. И ради него и своей карьеры женщина решила разорвать свои отношения с Ворониным и бросить их общую маленькую дочь.

Даже несмотря на то, что актриса называла Шукшина главной любовью всей жизни, она все равно быстро нашла себе нового жениха после его смерти. Ее избранником стал режиссер Михаил Агранович, но семейная жизнь не удалась, и через десять лет они развелись.

Актриса сразу же нашла себе нового ухажера — им стал польский художник Марек Межеевский. С ним они быстро поженились и даже обвенчались, но художник оказался еще тем альфонсом.

Последним возлюбленным, с которым обручилась женщина, стал музыкант Бари Алибасов. Они долгое время встречались, а в 2018 решили пожениться. В 2020 году актриса подала на развод, назвав причиной разрыва измену мужа с его молодой помощницей.

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Буланова 2 июня 2023 года вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который младше ее на 19 лет. О помолвке они объявили еще в ноябре прошлого года, брак стал третьим для 54-летней певицы.

До этого она была замужем за продюсером Николаем Тагриным и футболистом Вячеславом Радимовым. Буланова была на шесть лет старше второго мужа, но это не помешало им создать союз.

В 2007-м у пары появился сын Никита, но потом супруги развелись — по слухам, причиной расставания стала неверность мужчины. Также у певица есть сын Александр от первого брака.

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