Штамп в паспорте не нужен? Кто из-знаменитостей бежит от ЗАГСа как от огня

Некоторые звездные пары доказывают, что жить душа в душу можно и без официальных бумажек.

Если верить психологам, если мужчина не сделал своей возлюбленной предложение после трех лет совместной жизни, то уже навряд ли это произойдет. Хотя многие женщины все же продолжают надеяться на заветное предложение, но дожидаются, увы, не все.

Тогда либо женщина смиряется со статусом сожительницы, либо пара обречена на расставание. Однако есть и те, кому не важен штамп в паспорте, так как он не является гарантией долгой и счастливой семейной жизни.

А есть и такие, кто как огня боится официального брака, считая, что он испортит всю романтику в отношениях.

Опра Уинфри и Стедман Грэхем

www.globallookpress.com / Jared Milgrim

Телеведущая Опра Уинфри и бизнесмен Стедман Грэхем вместе уже более 30 лет. Изначально Опра не думала об отношениях с мужчинами, так как в детстве сталкивалась с проявлениями насилия в семье. После этого кошмара Уинфри решила всю себя посвятить карьере, и она неплохо преуспела в этом деле, став одной из влиятельнейших женщин США. Но все же Стедману удалось растопить сердце неприступной Опры. Пара знакома очень давно. Сначала их отношения носили исключительно дружеский характер, но со временем они поняли, что их чувства намного сильнее.

В 1993 году Грэхем сделал возлюбленной предложение, и она ответила согласием. Но вскоре Опра поняла, что если выйдет замуж за Стедмана, то их отношения будут обречены. Хотя самого предложения она ждала. Она рассказала о своих опасениях жениху, и он согласился жить с ней без всяких официальностей. Ей было главное узнать, что Грэхем хочет видеть ее своей женой, но становиться ею она не хотела. Для Опры карьера всегда была приоритетом, и она не хотела жертвовать работой или идти на компромисс с мужем. Также ей важно, чтобы и Грэхем развивался в своей сфере и был самостоятельной личностью.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм

www.globallookpress.com / Billy Bennight

Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, Роузи и Джейсон счастливы вместе уже 13 лет. Отношения этой пары начались в 2010 году, буквально на следующий день после знакомства. Модель очаровала актера своей красотой, а он, в свою очередь, покорил ее чувством юмора. Влюбленные около полугода скрывали свой роман, пока вместе не появились на красной дорожке, удивив всех присутствующих. В 2016 году пара поделилась радостной новостью о помолвке.

Но вскоре Роузи и Джейсон узнали, что станут родителями, и решили немного отложить свадьбу. Спустя два года в сети появилась информация о вновь планируемом бракосочетании. Помимо этого, появились слухи, что пара тайно узаконила свои отношения еще до рождения их первенца, сына Джека Оскара. Однако сама Роузи опровергла эти слухи, сказав, что все это наглая ложь. В прошлом году у пары родился второй ребенок — дочь Изабелла Джеймс. Но они и по сей день не зарегистрировали брак, и, похоже, даже не собираются, ведь им и так хорошо.

Олег Алмазов и Ирина Панфилова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер Олег Алмазов около 25 лет счастливо живет в гражданском браке с хореографом Ириной Панфиловой. Пара уверена, что за совместно прожитые годы они прошли уже все проверки, поэтому им не нужен штамп в паспорте. Для них он не сыграет никакой роли. Детей у пары нет, это не омрачает их гармонии, хотя появлению наследников они были бы рады. Пока что дети для Алмазова — это его кинороли. Ирина с пониманием относится к загруженности Олега на работе, она рада каждой минуте, проведенной вместе с ним.

Также она старается не обращать внимания на слухи, которые крутятся возле Алмазова. Она понимает, что публичным людям периодически приписывают романы. Несколько лет назад Алмазова заметили в окружении певицы Татьяны Булановой. Актер не отрицает, что было чувство влюбленности, но он не собирался уходить от Ирины. К тому же, как оказалось, Панфилова всегда знает, на кого посмотрел ее названный супруг. Ирина относится к этому довольно спокойно, считая нормальным то, что мужчине могут понравиться другие женщины.

Марион Котийяр и Гийом Кане

www.globallookpress.com / Reporters

Эта прекрасная пара французских актеров сожительствует вместе более 15 лет. Несмотря на длительность отношений, они ведут себя так, будто только познакомились: флиртуют, бросают друг на друга томные взгляды, трепещут от нежных прикосновений. Пара воспитывает двоих детей: 12-летнего сына Марселя и 6-летнюю дочь Луизу.

И хотя на протяжении многих лет периодически появляются разговоры об их помолвке, Марион и Гийом до сих пор официально не поженились. Некоторые считают, что причина нежелания вступать в законный брак — прошлые неудачи в отношениях. Кане уже был женат на актрисе Диане Крюгер, и их брак ничем хорошим не закончился. А Котийяр тяжело пережила самоубийство ее возлюбленного, актера Жюльена Рассама.

Светлана Светикова и Алексей Полищук

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Известный фигурист-акробат Алексей Полищук и певица Светлана Светикова уже десять лет счастливо живут в гражданском браке и не хотят расписываться официально. Пара воспитывает двоих сыновей, Милана и Кристиана, и мечтают о дочери. Узаконить свои отношения пара не хочет по нескольким причинам. Во-первых, Алексей является гражданином другой страны, поэтому ему нужно оформить огромное количество документов. А заниматься бумажной волокитой он не хочет, так как в основном он работает за границей и все свободное время старается проводить с семьей.

А, во-вторых, Светлана и Алексей считают брак плохой приметой, ведущей к скорому расставанию. Для них штамп в паспорте не является доказательством любви или же чем-то способным удержать друг друга. Певица считает, что мужчины боятся брака и верят, что свадьба портит отношения. Светикова мудро заявляет, что в отношениях женщине нужно быть рядом с любимым мужчиной, но в то же время дать ему ощущение свободы.

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