Кулеба заявил, что Украина готова «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС

Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже были внедрены в украинское законодательство, но страну в союз что-то брать не торопятся.

Украина готова «попрыгать и сплясать» лишь бы выполнить условия для вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях заседания глав европейских МИД в Брюсселе.

Глава МИД Незалежной обратил внимание, что страна уже внесла в свое законодательство все основные рекомендации, данные Венецианской комиссией.

«Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», — приводит слова Кулебы РИА Новости.

Однако, отметил он, «играть нужно честно» — в ЕС должны замечать усилия украинской стороны и отмечать результаты работы.

Так Кулеба прокомментировал вопрос журналиста о том, почему Киев уверен в достаточности проведенных реформ для удовлетворения претензий Венгрии. Глава МИД Украины выразил уверенность в том, что ЕС продолжит расширяться, и Украина будет принята в союз. По его словам, загвоздка состоит лишь в том, будет ли кто-то препятствовать этой интеграции и тормозить ее, или Украина попадет в ЕС плавно.

Венгрия заблокировала восьмой транш военной помощи киевскому режиму, который выделяется из Европейского фонда мира. Также страна не поддержала выделение Украине пакетов военной и макрофинансовой помощи на грядущие четыре года. Без одобрения Будапешта Киев рискует остаться без 570 миллиардов евро.

Премьер министр Венгрии Виктор Орбан в ноябре и вовсе заявил, что переговоры на тему присоединения Украины к ЕС начинать не стоит. По его словам, Киев просто не готов к присоединению. Он заверил, что при его правительстве Украина не будет финансироваться за счет венгерских налогоплательщиков.

Сейчас на очереди вступления в ЕС находятся Украина, Молдавия, Грузия и шесть стран Западных Балкан. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркивал, что их интеграция будет крайне сложной, ведь внутри стран придется провести множественные реформы — они должны соответствовать «тысячам условий» Евросоюза, и уступок не будет.

Рютте также выступал против быстрого расширения ЕС. По его словам, это неразумно, и принимать Украину не следует даже к 2030 году.

Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС на саммите, который пройдет 14–15 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-президент Франции Николя Саркози выступил против вступления Украины в НАТО.