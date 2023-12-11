«Мост между Россией и Европой»: Саркози выступил против вступления Украины в НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46 0

Саркози: Украина должна быть мостом между РФ и Европой, а не членом НАТО

«Мост между Россией и Европой»: Саркози выступил против вступления Украины в НАТО

Фото: Zuma / ТАСС

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Политик считает, что страна должна оставаться нейтральной.

Украина должна выполнять роль моста между Россией и Европой, а не стремиться защитить себя путем вступления в НАТО. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Mundo.

Экс-глава Франции не поддерживает интеграцию Украины и Грузии в военный блок. Он отметил, что придерживался этой позиции со времен своего президентства в 2007–2012 годах и не изменил мнения даже после начала полномасштабного конфликта на Украине.

По словам политика, Киев имеет право защищать свои интересы, но не должен всеми способами стремиться в НАТО. Попытка любой ценой защитить свое членство в альянсе неверно, считает он.

«Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой», — прокомментировал Саркози.

Бывший французский лидер добавил, что проводимая действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном политика в отношении России его расстраивает. По словам Саркози, тот очень рано свернул диалог с Московй.

Николя уверен, что правильной стратегией было поддерживать диалог с президентом Владимиром Путиным, и он во время своего правления придерживался ее. Сейчас он сожалеет, что Макрон положил конец диалогу Москвы и Парижа.

Саркози в заключение напомнил, что благодаря сотрудничеству с Путиным грузинский кризис стало возможно преодолеть всего за несколько дней.

Ранее 5-tv.ru писал, что кандидат в президенты США признал Донбасс российским.

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