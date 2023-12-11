В Словакии возобновят блокаду границы с Украиной

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Протестующие требуют отменить льготы для украинцев и ввести для них ограничения на коммерческие перевозки.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня два европейских государства возобновят блокаду границы с Украиной. Грузовые машины больше не смогут проехать через единственный пункт пропуска между двумя странами.

Дальнобойщики сразу нескольких европейских стран недовольны резким наплывом конкурентов с Украины. Услуги последних значительно дешевле.

Из-за этого местные предприниматели терпят колоссальные убытки. Словацкие протестующие требуют отменить льготы для украинцев и ввести для них ограничения на коммерческие перевозки.

Такие же настроения и в Венгрии — сегодня там пройдет масштабная забастовка на границе. За последние месяцы количество украинских грузовиков на дорогах страны увеличилось на 30%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дальнобойщики из Польши отказались разблокировать границу с Украиной.

 

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