Не договорились: дальнобойщики из Польши отказались разблокировать границу с Украиной
Дальнобойщики из Польши отказались разблокировать границу с Украиной
Фото, видео: 5-tv.ru
Перевозчики требуют отмены льгот для киевлян.
Польские перевозчики продолжат блокировать границу с Украиной.
Как пишет британское издание Guardian, стороны не смогли положить конец спору о «недобросовестной конкуренции».
Дальнобойщики стоят на границе с Украиной уже больше недели. Протестующие требуют от польских властей полной отмены либерализации перевозок для Киева. Из-за блокады образовались гигантские пробки. На отдельных КПП скопились несколько тысяч грузовиков.
Сейчас польские перевозчики пропускают одну фуру в час. Если так пойдет дальше, дальнобойщикам с Украины придется ждать своей очереди больше семи месяцев.
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