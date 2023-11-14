Не договорились: дальнобойщики из Польши отказались разблокировать границу с Украиной

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Дальнобойщики из Польши отказались разблокировать границу с Украиной

Фото, видео: 5-tv.ru

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Перевозчики требуют отмены льгот для киевлян.

Польские перевозчики продолжат блокировать границу с Украиной.

Как пишет британское издание Guardian, стороны не смогли положить конец спору о «недобросовестной конкуренции».

Дальнобойщики стоят на границе с Украиной уже больше недели. Протестующие требуют от польских властей полной отмены либерализации перевозок для Киева. Из-за блокады образовались гигантские пробки. На отдельных КПП скопились несколько тысяч грузовиков.

Сейчас польские перевозчики пропускают одну фуру в час. Если так пойдет дальше, дальнобойщикам с Украины придется ждать своей очереди больше семи месяцев.

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