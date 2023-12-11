Каким образом певица, ставшая частью популярной группы, справляется с критикой недоброжелателей?

Солистка Artik & Asti Севиль заявила, что не воспринимает критику от хейтеров. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на XXVIII Церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» она высказалась на тему недоброжелателей в своей жизни.

«Мне достаточно знать мое личное мнение о себе. Меня это (критика хейтеров — Прим. ред.) никак не трогает», — отметила артистка.

Севиль убеждена, что человек, пишущий негатив в адрес другого, на самом деле характеризует себя. Несчастные комментарии исходят от внутреннего неудовлетворения, подчеркнула певица.

«Когда ты пишешь людям: „Я хочу вас обнять“, 99% говорят: „Блин, вы нас заметили!“ Я нам всем желаю быть счастливыми», — с улыбкой сказала звезда.

Певица Севиль в начале 2022 года вошла в состав группы Artik & Asti. Смена солистки вызвала множество пересудов и сравнений с Анной Дзюбой, которая отправилась в свободное плавание.

Продюсер и исполнитель коллектива Артем Умрихин после этого подчеркивал, что Севиль — это не Asti, а полноценный музыкант и вокалистка с индивидуальным тембром, собственным окрасом в голосе и харизмой. И девушка это доказала поклонникам весьма убедительно.

Artik & Asti получили премию «Золотой Граммофон» от «Русского радио» и «Песню года» за первый их совместный трек «Гармония».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Севиль столкнулась с буллингом в школе.