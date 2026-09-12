«Я грохнулся»: Пресняков о том, как сломал руку во время прогулки в горах
Защитный шлем помог избежать более серьезных травм.
Фото, видео: Петр Ковалев/ТАСС; 5-tv.ru
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Владимир Пресняков сломал руку во время прогулки в Сочи
Певец Владимир Пресняков сломал руку во время прогулки в горах Сочи. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения «Русского радио».
По словам музыканта, на прогулку его позвал сын. Вместе они отправились на каменистую гору, где Пресняков не удержался и упал.
«Я грохнулся, если вы знаете, сломал руку. Это было в Сочи, (сын. — Прим. ред.) повел меня, говорит: „Давай на какую-то каменистую гору“. Я, естественно, там упал и сломал руку», — рассказал Пресняков.
Певец отметил, что каска помогла избежать более серьезных последствий после падения.
«Слава богу, что я был в каске», — подчеркнул музыкант.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Пресняков не считает, что ему необходимо снижать вес. Певец рассказал, что комфортно чувствует себя в своей форме, несмотря на то, что его супруга Наталья Подольская регулярно занимается спортом и следит за питанием.
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