Суд отказал МВД в заочном аресте основателя «Тануки» Орлова

Суд отказался заочно арестовать основателя сетей ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Тверского суда Москвы.

В рамках заседания сегодня, 11 декабря, рассматривался вопрос о заочном аресте Орлова. С соответствующим ходатайством обратилось к суду МВД России.

Адвокат ресторатора сообщил, что Орлов узнал о своем статусе обвиняемого из СМИ. Сейчас основатель «Тануки» объявлен в международный розыск

Правозащитник отметил, что Орлов не пытается скрыться от следствия в другом государстве, а находится за границей по делам и готов в любое время вернуться в Россию.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное до по статье, предусматривающей наказание за причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием. Согласно данным СМИ, в 2022 году Орлов продал свои активы в России и покинул страну.

Сторона защиты сообщала, что уголовное преследование в отношении Орлова началось после конфликта, потерпевшей стороной в котором выступает компания «Промтехноком». Ущерб был оценен в 20 миллионов рублей и уже погашен.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве арестовали начальника штаба СОБР «Рысь» Алтапова.