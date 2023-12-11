Суд отказал МВД в заочном аресте основателя «Тануки» Орлова

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 31 0

Сейчас фигурант дела о нанесении имущественного ущерба находится в международном розыске.

Суд отказал МВД в заочном аресте основателя «Тануки» Орлова

Фото: Титов Андрей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Суд отказался заочно арестовать основателя сетей ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Тверского суда Москвы.

В рамках заседания сегодня, 11 декабря, рассматривался вопрос о заочном аресте Орлова. С соответствующим ходатайством обратилось к суду МВД России.

Адвокат ресторатора сообщил, что Орлов узнал о своем статусе обвиняемого из СМИ. Сейчас основатель «Тануки» объявлен в международный розыск

Правозащитник отметил, что Орлов не пытается скрыться от следствия в другом государстве, а находится за границей по делам и готов в любое время вернуться в Россию.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное до по статье, предусматривающей наказание за причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием. Согласно данным СМИ, в 2022 году Орлов продал свои активы в России и покинул страну.

Сторона защиты сообщала, что уголовное преследование в отношении Орлова началось после конфликта, потерпевшей стороной в котором выступает компания «Промтехноком». Ущерб был оценен в 20 миллионов рублей и уже погашен.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве арестовали начальника штаба СОБР «Рысь» Алтапова.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Грядет тотальное обновление: большой гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

17:33
«Заваливаются набок»: Путин приказал разобраться с ветхим жильем в Архангельске
17:30
Три этапа: что нужно успеть сделать до Нового года
17:22
Ликвидирован еще один вступивший в ВСУ актер из сериала «Возвращение Мухтара»
17:16
«Кентервильское привидение»: верят ли российские селебрити в призраков
17:15
«Вы нас заметили!» — как солистка Artik & Asti Севиль реагирует на комментарии хейтеров
17:13
Путин согласился с идеей увеличить сумму кредита по арктической ипотеке

Сейчас читают

Лондон дополнит украинский флот: пропустит ли Турция британский подарок Зеленскому?
Подарок не дойдет до адресата: зачем Британия отдает Украине минные тральщики
«Воинственные разборки»: как Денис Клявер проведет новогодние праздники
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам