Уже поздравили из космоса: в России отмечается День Конституции
В России 12 декабря отмечается День Конституции
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru
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Документ приняли на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года.
Сегодня в России отмечают День Конституции. Основному закону нашей страны исполняется 30 лет.
Документ приняли на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года. Над его текстом работали тысячи специалистов.
Конституция России закрепляет права и свободы граждан, обеспечивает целостность и безопасность государства. Гарантом основного закона выступает президент.
До 2005 года 12 декабря был нерабочим днем, но потом выходной отменили. По случаю юбилея в стране пройдут открытые уроки, лекции и круглые столы. Одними из самых с Днем Конституции россиян поздравили космонавты, которые сейчас работают на орбите.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава СК Александр Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции.
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