Уже поздравили из космоса: в России отмечается День Конституции

Документ приняли на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года.

Сегодня в России отмечают День Конституции. Основному закону нашей страны исполняется 30 лет.

Документ приняли на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года. Над его текстом работали тысячи специалистов.

Конституция России закрепляет права и свободы граждан, обеспечивает целостность и безопасность государства. Гарантом основного закона выступает президент.

До 2005 года 12 декабря был нерабочим днем, но потом выходной отменили. По случаю юбилея в стране пройдут открытые уроки, лекции и круглые столы. Одними из самых с Днем Конституции россиян поздравили космонавты, которые сейчас работают на орбите.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава СК Александр Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции.