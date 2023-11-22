Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции: реакция Кремля

Глава Следственного комитета России считает, что работа над основным законом государства еще не окончена.

Работа над Конституцией России должна продолжаться, в закон нужно прописать государственную идеологию. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

По словам главы ведомства, руководству страны следует сформулировать идеологи и обозначить цели российского общества. Эти положения, добавил он, должны быть закреплены в Конституции.

«Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится», — прокомментировал он.

Бастрыкин отметил, что работа над основным законом страны должна продолжаться. Она может быть не спешной, но главное не останавливаться. Он считает важным определение перспектив развития России и их закрепление.

Как в Кремле отреагировали на идею введения единой идеологии?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не принимал решений о закреплении государственной идеологии, а Александр Бастрыкин в своем предложении отразил собственную точку зрения.

«Это заявление — мнение. Безусловно, мнение очень авторитетного человека. Но какой-то специальной позиции нет», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что слова Бастрыкина отражают его личную позицию, и в этом смысле нет никаких актов, которые противоречат действующей Конституции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков оценил кандидатов на предстоящих выборах президента России.