Первым успешно разделил сиамских близнецов: нейрохирургу Александру Коновалову — 90 лет

Эфирная новость 54 0

Нейрохирургу Александру Коновалову исполнилось 90 лет

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Феноменально, но, несмотря на почтенный возраст, академик не только бодр и полон сил, но и до сих практикует.

90-летний юбилей отмечает легенда отечественной нейрохирургии Александр Коновалов. Всемирную известность он получил, когда первым на планете провел успешную операцию по разделению сиамских близнецов.

Феноменально, но, несмотря на почтенный возраст, академик не только бодр и полон сил, но и до сих практикует. Сложнейших операций только на головном мозге в его послужном списке уже 16 тысяч — с юбиляром встретился корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге провели уникальную операцию и спасли зрение пациентке с редкой болезнью. Такой случай, как у нее, встречается примерно у одного из 40 тысяч пациентов.

Сосудистая опухоль на сетчатке. Ее долго не замечают, не всегда получается сразу диагностировать, а потом лечить поздно.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.98
-0.66 98.08
-0.76
Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Последние новости

11:59
В России появилась мультибрендовая сеть с товарами Adidas, Рumа и Reebok
11:55
«Не фантик, а конфетка»: почему Филипп Киркоров не боится конкуренции
11:47
Путин ратифицировал соглашение с Минском о создании учебно-боевых центров
11:40
Удалять нельзя? Что делать, если лицо «атаковали» папилломы
11:33
Зеленский заявил об увеличении численности Сухопутных войск Украины
11:25
В Москве завершился музыкальный фестиваль «Формула гармонии»

Сейчас читают

От Сократа до Мухаммеда-Али: списки детей Самарской области с экзотическими именами растут
«Массовый психоз»: почему в России продолжают расти цены на яйца
«Живет музыкой»: сын не пускает Анжелику Агурбаш в свое творчество
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам