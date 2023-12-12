Феноменально, но, несмотря на почтенный возраст, академик не только бодр и полон сил, но и до сих практикует.

90-летний юбилей отмечает легенда отечественной нейрохирургии Александр Коновалов. Всемирную известность он получил, когда первым на планете провел успешную операцию по разделению сиамских близнецов.

Феноменально, но, несмотря на почтенный возраст, академик не только бодр и полон сил, но и до сих практикует. Сложнейших операций только на головном мозге в его послужном списке уже 16 тысяч — с юбиляром встретился корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге провели уникальную операцию и спасли зрение пациентке с редкой болезнью. Такой случай, как у нее, встречается примерно у одного из 40 тысяч пациентов.

Сосудистая опухоль на сетчатке. Ее долго не замечают, не всегда получается сразу диагностировать, а потом лечить поздно.