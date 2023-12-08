«Чувствовала конкуренцию»: действительно ли Пугачева мешала SHAMAN в карьере

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 119 0

Продюсер Лавров: Пугачева помешала SHAMAN на старте его карьеры из-за конкуренции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Сергея Лаврова;5-tv.ru

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Говорят, что певица выгнала будущую звезду на старте его карьеры из проекта «Фактор А». Что было причиной такого решения?

Действительно ли Алла Пугачева мешала SHAMAN во время музыкального проекта «Фактор А»? Как так совпало, что как только она исчезла из индустрии, исполнитель стал таким популярным? На эти вопросы 5-tv.ru ответил продюсер Сергей Лавров.

По его словам, Пугачева тогда очень быстро «переобулась». В своем личном блоге она писала, что якобы пожелала SHAMAN удачи и сказала, что очень верит в него.

«Мы не знаем, в общем-то, сценария и подробностей», — отметил эксперт.

Он предположил, что вмешаться могли продюсеры. Но у Аллы Борисовны, подчеркнул Лавров, непростой характер, поэтому она действительно могла ставить свои условия.

Например, она говорила несколько раз, в частности, когда она была на «Фабрике звезд», что если будет она, то не должно быть певицы Валерии.

«Пугачева чувствовала конкуренцию себе и своей дочке, потому что Валерия в то время собирала дворцы спорта. Валерия в то время была как SHAMAN, только в юбке. Хватало одной афиши, то, что сейчас и у SHAMAN происходит в принципе», — заявил Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как солист «Рондо» Иванов обрушился на SHAMAN за пикантное видео.

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«Чувствовала конкуренцию»: действительно ли Пугачева мешала SHAMAN в карьере

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