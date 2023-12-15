Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 декабря

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 18 по 24 декабря.

В первую половину недели, пока солнце уверенно проходит последние градусы Стрельца, оптимизм, устремленность и вера в лучшее продолжит пропитывать пространство вокруг нас, также пребывая в этом огненном знаке, усиливает амбиции и лидерские качества.

Напряженный аспект от Нептуна создает искус поддаться лени или наоборот погрузиться в предпраздничную суету, создающую хаотичность дел и планов.

К тому же эмоции могут помешать двигаться в выбранном направлении. Дабы избежать этих недоразумений заранее составьте четкий план действий по их реализации, создайте благоприятный психологический настрой на работу. Делайте паузы и замедляйтесь, когда чувствуете эмоциональное или физическое выгорание.

Меркурий несмотря на ретроградную фазу до 23 декабря находится в Козероге, а значит так же нацелен на порядок, соблюдение иерархии и четких планов, но помните, что важные дела, внедрение новых планов, особенно связанных с профессиональной реализацией лучше отложить до 2 января.

Точки выхода Меркурия из Ретрограда. Велик риск, что принятые в этот период решения договоренности могут потерять актуальность. Поэтому последние две недели уходящего года стоит посвятить переосмыслению своих идей и целей, подбить итоги полученных результатов и доделать отложенные дела.

22 декабря с переходом солнца в Козерог наступает день зимнего солнцестояния. Это время силы, когда стоит загадывать желания, нацеленные на успех, карьерный и профессиональный рост, на дела, способствующие подъему по социальной лестнице и накоплению материальных ценностей.

Если вы что-то задумали в этот период, то вас непросто сбить с пути. Закрепление намеченных целей усиливает земная структурирующая энергия Козерога. Особенно если прописать план на бумаге в эту волшебную дату. К тому же в пятницу растущая Луна будет находиться в Тельце, в доме Венеры, в богине любви, красоты, финансов.

По астрологической символике Венера управляет этим днем недели, а значит окажет помощь в новогодней декорации, оформлении дома, создании комфорта, покупке подарков, нарядов, предметов роскоши, поддержит женщин на пути красоты и поблажек к себе в виде расслабления, отдыха, шоппинга. А ювелирные украшения, предметы галантереи или текстиля, купленные в этот день послужат вам отличным талисманом богатства, процветания и изобилия.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам рекомендуется посвятить время оздоровлению организма, укреплению нервной системы, выработке ресурсных привычек и убеждений. Сил и энергии придадут занятия йогой, энергетическими и духовными практиками, водные процедуры.

Период сулит быстрое восстановление после болезни и перенапряжения. Выгодно решаются финансовые вопросы с налоговыми и другими контролирующими органами

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы настроены на одну волну с окружающими людьми и получают взаимное уважение к свои интересам и желаниям. Рядом окажутся те, на кого можно положиться. Вас ждут удачные и неожиданные перемены в деловой сфере, а также во взаимоотношениях с партнерами, супругами и друзьями. Переговоры и любые юридические дела пройдут в позитивном и конструктивном русле.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам стоит придерживаться заранее составленного и просчитанного плана действий. Импровизация возможна при исключительно благоприятных обстоятельствах. Звезды поддерживают вас на пути профессионального роста, трудоустройства, регистрации документов и предприятий. Действуйте быстро, но спокойно и уверенно.

Рак — гороскоп на неделю

Раки готовы на щедрые жесты в отношении возлюбленных и своих чад. Устройте своим избранникам приятный сюрприз, романтическую поездку или выход в свет, подарите детям веселый праздник. Проявляя широту натуры, вы заряжаетесь оптимизмом и получаете истинное удовольствие от жизни. Творческие проекты сулят как хорошую прибыль, так и признание в выбранном вами деле.

Лев — гороскоп на неделю

Львы найдут разрядку и поддержку в семье, и в стенах родного дома при любой сложной ситуации или психологической перегрузке, но будьте и вы терпимы к своим близким. Постарайтесь их понять и по возможности помочь. А звезды помогут вам на пути расширения жизненной сферы, приобретения недвижимости или крупных пакетов акции, земли. Также не упустите выгодных условий страхования.

Дева — гороскоп на неделю

Дев близкие люди или деловые партнеры порадуют хорошими новостями или предложат что-то интересное. Период благоприятен с точки зрения романтических отношений, решения юридических вопросов, заключения мировых соглашений, обсуждения профессиональных тем с коллегами. Успех ваших дел зависит от умения выслушать и понять оппонента, найти общие точки соприкосновения интересов.

Весы — гороскоп на неделю

Весам самое время задуматься о ведении здорового образа жизни, планировании бюджета и рационального использования ресурсов, как материальных, так и энергетических. Выгода ждет вас в приобретении инструментов и материалов для ремонта в сфере обслуживания или оказания собственных услуг, при трудоустройстве. На дополнительные бонусы или премию можно рассчитать при устройстве на работу. Вы склонны проявлять талантливость и одаренность в торговле и при оценке вещей.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, как обычно производят впечатление уверенной, харизматичной личности. Окружающие видят в вас эксперта и авторитета. Самое время развивать творческие и сценические таланты, учиться перевоплощению в желаемый образ. Вложит силы и инициативу в интересный проект, так как успех на вашей стороне и обещает приятные сюрпризы и радостные события.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам для аккумулирования энергии необходимо отдыхать, высыпаться, перезагружаться на природе, не пренебрегать водными процедурами. Душевное успокоение приведет наведение чистоты и уюта дома, семейный досуг или проработка родовых программ с психологом. Поездка в санаторий или ближайший СПА-центр окажется не только выгодной, но и полезной для нервной системы.

Козерог — гороскоп на неделю

Перед козерогами откроется масса перспектив в сфере знакомства и общения с интересными людьми, обмена мнениями и идеями. Это поможет совместно ставить цели и планы, которые реализуются самым благоприятным образом. Новых друзей легко найти в интернете, в группах по интересам. Вы преуспеете в качестве блогера, онлайн-преподавателя или новичка при освоении IT-технологий.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предоставляется уникальный шанс, чтобы продемонстрировать начальству свои лучшие стороны, в результате которых перед вами откроются новые профессиональные перспективы, повышение в должности и зарплате. Благодаря природному гению вы поймете, как добиться результата, не тратя попусту время.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб появляются новые поводы для радости и шансы осуществить свои заветные мечты. Мир открывает перед вами новые возможности и перспективы, которыми грех не воспользоваться, смело отправляйтесь в дальние поездки, штурмуйте не взятые ранее высоты, выстраивайте стратегию на предстоящий год. Авторитетные, известные люди могут оказать вам содействие.

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