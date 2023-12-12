«Не фантик, а конфетка»: почему Филипп Киркоров не боится конкуренции

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 44 0

Киркоров заявил, что не боится конкуренции с молодыми звездами

Фото, видео: Гердо Владимир /ТАСС; 5-tv.ru

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Неужели артиста больше не заботят соперничество и борьба за место под солнцем?

Народный артист России Филипп Киркоров не боится конкуренции с молодыми звездами и новыми талантами. В беседе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко на пресс-конференции, посвященной объявлению списка финалистов музыкальной премии «Виктория-2024», артист объяснил, почему его больше никак не трогает звездное соперничество и борьба за место под солнцем.

«Вот где не фантик, а конфетка. Я не боюсь. Если завтра даже у меня все закончится, я в домике, я счастливый человек», — отметил Филипп Бедросович.

По словам Киркорова, за его спиной — 35 лет популярности и любви поклонников. А сегодня, помимо этого, у него есть и другие блага: как, например, приглашение на Российскую национальную музыкальную премию «Виктория».

«И сегодня я сижу здесь. Меня приглашают на престижную премию, хотя было 400 коллег, кого могли пригласить. Это приятно, но ответственно, потому что я ничего тяжелее микрофона в своей жизни не держал», — подчеркнул Киркоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киркоров ответил на вопрос о завершении карьеры.

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