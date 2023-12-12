«Немного ревную»: замужняя подруга Киркорова об отношениях поп-короля

Катя Гусева, даже будучи счастливой в браке, не может не думать об исполнителе.

Подруга Филиппа Киркорова диджей Катя Гусева ревнует его к новой возлюбленной. Недавно вышедшая замуж знаменитость призналась изданию utro.ru, что ей больно видеть поп-короля с другой, хоть и смотрятся они превосходно.

«Они с Филиппом, который, как известно, любит блондинок, прекрасно смотрятся. Я вижу кольцо на пальце у Филиппа и слышала о том, что планируется свадьба в будущем году. И, конечно, я немного ревную. Вроде бы мне, замужней девушке, не надо ревновать, но сказываются четыре года нашего плотного с Филиппом общения», — разоткровенничалась диджей.

Киркоров, скрывающий свою избранницу, стал выходить в свет с Татьяной Тур, которую тут же окрестили любимой женщиной артиста. По признанию Гусевой, поп-король ревностно отнесся, когда узнал об ее новых отношениях.

И это неспроста: с 2018 года знаменитости были особо близки, она даже была готова выйти замуж за короля российской эстрады, однако свадьбы так и не случилось. Тем не менее, Гусева осталась диджеем Киркорова и была в качестве хедлайнера на многих его концертах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров был в ярости из-за новых отношений своей подруги.