Музыченко из The Hatters о современном рок-н-ролле: «Возвращается к истокам»

Знаменитая группа из Петербурга появилась на концерте в честь 25-летия «Нашего Радио».

Солист российской группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал, как, по его мнению изменилось музыкальное направление, в котором он сам работает, за последние 15 лет. За кулисами концерта в честь 25-летия радиостанции «Наше Радио» артист и его коллеги дали эксклюзивное интервью корреспонденту 5-tv.ru. Как отметил Музыченко, сравнивая песни ветеранов рока с современными, жанр оброс новыми гранями, впитал элементы модных течений и превратился в некий коктейль. Но на старой доброй основе.

«Рок как будто бы возвращается к истокам, к истокам хард-рока 70-х, 80-х, но уже с багажом того, что накопилось за 90-е и нулевые. То есть, так скажем, не просто уже мелодекламация в роке, а уже практически рэп стал частью куплетов в рок-н-ролле», — сказал исполнитель.

Модная петербургская джипси-фолк-рок-группа (очевидное подтверждение взгляда Музыченко на жанр) The Hatters заявила о себе в 2016 году, в сети стал популярным сингл Russian Style. Команда выступала на многочисленных музыкальных фестивалях, таких ка к «Нашествие», «Дикая мята» и Stereoleto, со временем добралась до крупнейших концертных площадок страны.

Юрий Музыченко, видеоблогер и актер, по окончании вуза он попал в театр «Лицедеи», где до сих пор принимает участие в постановках. Своих коллег по труппе он не раз называл в различных интервью «настоящими рок-н-ролльщиками». Артист обожает татуировки и в каждом новом городе по собственной традиции посещает тату-салон, кроме того, у него есть собственная студия в Петербурге.

Песни группы The Hatters присутствуют в ротации «Нашего радио» не первый год. В 2017-м она стала обладателем золотой пластинки в номинации «Взлом» в рамках премии «Чартова дюжина». Отвечая на вопрос о самых ярких воспоминаниях, связанных с радиостанцией, Музыченко сказал: «Сейчас».

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru артист назвал главную ценность человечества.