Большие потери и нехватка солдат вынуждают Киев идти на бесчеловечные меры.

Большие потери и нехватка солдат вынуждают Киев идти на крайние меры.

В Львовской области повестку в военкомат вручили священнику Украинской грекокатолической церкви. За отказ воевать мужчина в военной форме угрожал капеллану применением силы и репрессиями против его родственников.

Насильственно вербуют ВСУ и священнослужителей православной церкви. Хотя по ее канонам священникам воевать запрещено.