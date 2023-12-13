«Ужасная ошибка»: Орбан намерен сорвать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгерский премьер отметил, что есть иной повод, по которому с Украиной стоит провести беседу.

Венгрия будет противостоять вступлению Украины в Евросоюз (ЕС), даже если все остальные 26 стран поддержат это решение. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать», — прокомментировал он интервью изданию Mandiner.

Орбан заявил, что не даст начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, Киев не только не готов к интеграции в союз, но и даже не готов к переговорам об этом.

Премьер Венгрии отметил, что с Украиной все же следует начать переговоры из-за продолжающегося конфликта, по «политическим» причинам.

Венгрия заблокировала восьмой транш военной помощи киевскому режиму, который выделяется из Европейского фонда мира. Также страна не поддержала выделение Украине пакетов военной и макрофинансовой помощи на грядущие четыре года. Без одобрения Будапешта Киев рискует остаться без 570 миллиардов евро.

Премьер министр Венгрии Виктор Орбан в ноябре и вовсе заявил, что переговоры на тему присоединения Украины к ЕС начинать не стоит. По его словам, Киев просто не готов к присоединению. Он заверил, что при его правительстве Украина не будет финансироваться за счет венгерских налогоплательщиков.

Сейчас на очереди вступления в ЕС находятся Украина, Молдавия, Грузия и шесть стран Западных Балкан. Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС на саммите, который пройдет 14–15 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кулеба заявил, что Украина готова «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС.