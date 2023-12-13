Легализовывал мигрантов? Задержан экс-глава управления МВД по Петербургу и Ленобласти

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Задержан экс-глава управления МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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За превышение должностных полномочий бывшему полицейскому чиновнику грозит до десяти лет заключения.

Задержан экс-глава регионального управления МВД Петербурга и Ленобласти по вопросам миграции. По данным следствия, благодаря организованной им схеме с января 2020-го года легализовались более 16 тысяч иностранцев, приехавших в Россию на заработки.

Поддельные документы о постановке на учет получили и те мигранты, которые прежде привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. За превышение должностных полномочий бывшему полицейскому чиновнику грозит до десяти лет заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр челябинского Троицка задержан за получение взятки в виде беговой дорожки. В региональном управлении СК были возбуждены сразу несколько уголовных дел по признакам преступлений, наказания за которые предусмотрены статьями о даче взятки, ее получении, а также посредничестве во взяточничестве.

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