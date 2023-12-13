«Люди помирятся»: Дед Мороз дал пресс-конференцию в Москве

Московские дед Мороз и Снегурочка провели праздничную пресс-конференцию. Они рассказали, что в этом году в столичной усадьбе в Кузьминках можно будет увидеть не только, как живет Дедушка, но, пройдя специальный квест, отыскать формулу Нового года.

Гостей в резиденции уже ждут — недавно приезжали ребята из новых регионов. В пресс-центре МИЦ «Известия» Дед Мороз открыл много своих секретов.

Например, что дружит с Санта-Клаусом, летом собирает грибы и ягоды. Ответил он и на вопрос, каким будет год Зеленого деревянного дракона.

«Я не по восточному календарю живу. Я по нашему славянскому гороскопу живу. Я знаю, что будущий год будет хороший, добрый. И образуется. Все негативные вещи из нашей жизни уйдут однозначно. Ну так, останется по мелочам. А все самое останется хорошее, доброе. Люди помирятся и будут жить счастливо», — сказал волшебник.

Ранее 5-tv.ru писал, как рассказать детям правду о Деде Морозе.