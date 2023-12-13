«Люди помирятся»: Дед Мороз дал пресс-конференцию в Москве

Эфирная новость 44 0

Волшебник уже ждет гостей в своей резиденции.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Bulkin Sergey ; 5-tv.ru

Московские дед Мороз и Снегурочка провели праздничную пресс-конференцию. Они рассказали, что в этом году в столичной усадьбе в Кузьминках можно будет увидеть не только, как живет Дедушка, но, пройдя специальный квест, отыскать формулу Нового года.

Гостей в резиденции уже ждут — недавно приезжали ребята из новых регионов. В пресс-центре МИЦ «Известия» Дед Мороз открыл много своих секретов.

Например, что дружит с Санта-Клаусом, летом собирает грибы и ягоды. Ответил он и на вопрос, каким будет год Зеленого деревянного дракона.

«Я не по восточному календарю живу. Я по нашему славянскому гороскопу живу. Я знаю, что будущий год будет хороший, добрый. И образуется. Все негативные вещи из нашей жизни уйдут однозначно. Ну так, останется по мелочам. А все самое останется хорошее, доброе. Люди помирятся и будут жить счастливо», — сказал волшебник.

Ранее 5-tv.ru писал, как рассказать детям правду о Деде Морозе.

-11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.22
-0.76 97.40
-0.68
Пора исправить ошибки прошлого: любовный гороскоп для Раков на 2024 год

Последние новости

17:15
Гибель плода? Чем опасен грипп во время беременности
17:11
Автобус с учителями попал в крупное ДТП на трассе под Владимиром
17:00
Прямо в вагоне: мертвая екатеринбурженка парализовала движение трамваев
16:59
В ГИБДД снова произошел сбой при регистрации авто и выдаче прав
16:53
«Ложусь спать»: болезнь внезапно унесла жизнь заместителя шеф-редактора «Комсомолки»
16:45
«Иначе за одно место подвесит»: Киркоров о строгих запретах Хайдарова

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
«Праздник для кошек»: как прошел самый трогательный корпоратив Барецкого
Непредсказуемый исход: что принесет ретроградный Меркурий в декабре 2023
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам