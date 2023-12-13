В ГИБДД снова произошел сбой при регистрации авто и выдаче прав

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Переход на новую систему стал причиной сбоя при выдаче прав в ГИБДД

В ГИБДД снова произошел сбой при регистрации авто и выдаче прав

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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С чем это связано и когда работа возобновится?

Регистрация транспортных средств и выдача водительских прав временно приостановлены в подразделениях ГИБДД Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

Уточняется, что предоставление госуслуг приостановлено в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов. Сейчас специалисты занимаются устранением неполадок. О возобновлении работы ведомство сообщит дополнительно.

Позднее в правоохранительных органах в беседе с ТАСС сообщили, что сбой случился из-за начала перехода на новую систему.

Ранее 5-tv.ru сообщал о приостановке регистрации машин и выдаче водительских прав в Москве. Технический сбой произошел накануне, 12 декабря.

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