Автобус с учителями попал в крупное ДТП на трассе под Владимиром

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Один человек погиб и 20 пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром

Автобус с учителями попал в крупное ДТП на трассе под Владимиром

Фото: Telegram / Прокуратура Владимирской области / vladprok33

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Авария произошла на 111-м километре трассы М-8 «Холмогоры». Известно о большом количестве пострадавших.

ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком случилось в 500 метрах от границы между Владимирской и Ярославской областями. Об этом сообщила пресс-служба владимирской прокуратуры.

Известно о жертвах аварии.

«Александровской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП автобусом, перевозившим учителей из Костромской области», — говорится в сообщении.

Установлено, что в 13:20 на 111-м километре автотрассы М-8 «Холмогоры» автобус с учителями столкнулся с двигавшимся впереди него грузовым автомобилем. Всем пострадавшим оказана медпомощь, а негоспитализированные пассажиры сейчас находятся в пункте обогрева в деревне Верхние Дворики.

При этом ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону отмечает, что в результате ДТП погиб один человек и еще 20 пострадали, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение законодательства при оказании услуг пассажирских перевозок, качество состояния дороги, своевременность ее очистки от снега. По результатам будут приняты меры реагирования надзорного ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Белгородской области.

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