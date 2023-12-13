В Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту Владимира Шмидта

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 65 0

Что послужило причиной?

В Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту Владимира Шмидта

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Правоохранители задержали зампредседателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Владимира Шмидта. Об этом сообщает портал «Деловой Петербург».

Знакомый с ситуацией источник рассказал изданию, что задержание не связано с текущими обязанностями заместителя главы транспортного комитета. В ведомстве пока не сообщали о принятии каких-либо кадровых решений в отношении Шмидта.

Иных подробностей о задержании нет.

Известно, что ранее, с 2020 года, Шмидт возглавлял компанию «Метрострой Северной столицы». Освобожден от этой должности он был в декабре прошлого года.

СМИ ранее указали на то, что полицию якобы заинтересовало расходование средств на строительство станции «Пулковская» петербургского метрополитена.

Ранее 5-tv.ru писал, что гидролога, «обвиненного» в серии убийств нейросетью, освободили из-под стражи.

-11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.22
-0.76 97.40
-0.68
Пора исправить ошибки прошлого: любовный гороскоп для Раков на 2024 год

Последние новости

18:48
Георгий Бахарев уволен с должности замглавы Росавиации
18:28
«Много было чего сказано»: Добровинский раскрыл суть иска Киркорова против Успенской
18:07
В частных клиниках России могут запретить аборты
17:57
«Делает кожу тонкой»: как убрать темные круги под глазами
17:42
В Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту Владимира Шмидта
17:37
Россия приравняла взлет F-16 с баз Польши и Румынии к участию в конфликте

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
«Чума американской демократии»: чего на самом деле США хотят от Украины
Непредсказуемый исход: что принесет ретроградный Меркурий в декабре 2023
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам