В Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту Владимира Шмидта

Правоохранители задержали зампредседателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Владимира Шмидта. Об этом сообщает портал «Деловой Петербург».

Знакомый с ситуацией источник рассказал изданию, что задержание не связано с текущими обязанностями заместителя главы транспортного комитета. В ведомстве пока не сообщали о принятии каких-либо кадровых решений в отношении Шмидта.

Иных подробностей о задержании нет.

Известно, что ранее, с 2020 года, Шмидт возглавлял компанию «Метрострой Северной столицы». Освобожден от этой должности он был в декабре прошлого года.

СМИ ранее указали на то, что полицию якобы заинтересовало расходование средств на строительство станции «Пулковская» петербургского метрополитена.

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