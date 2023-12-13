В Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту Владимира Шмидта

Что послужило причиной?
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
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Правоохранители задержали зампредседателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Владимира Шмидта. Об этом сообщает портал «Деловой Петербург».
Знакомый с ситуацией источник рассказал изданию, что задержание не связано с текущими обязанностями заместителя главы транспортного комитета. В ведомстве пока не сообщали о принятии каких-либо кадровых решений в отношении Шмидта.
Иных подробностей о задержании нет.
Известно, что ранее, с 2020 года, Шмидт возглавлял компанию «Метрострой Северной столицы». Освобожден от этой должности он был в декабре прошлого года.
СМИ ранее указали на то, что полицию якобы заинтересовало расходование средств на строительство станции «Пулковская» петербургского метрополитена.
Ранее 5-tv.ru писал, что гидролога, «обвиненного» в серии убийств нейросетью, освободили из-под стражи.
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