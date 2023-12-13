В частных клиниках России могут запретить аборты

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

В Госдуму внесли законопроект о выводе абортов из списка услуг частных клиник

В частных клиниках России могут запретить аборты

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Госдуму был внесен соответствующий законопроект.

Из перечня услуг частных клиник в России могут исключить искусственное прерывание беременности. В Госдуму был внесен соответствующий проект закона, его текст опубликован в думской базе.

Закон предусматривает исключение частных клиник из перечня медицинский организаций, в которых можно сделать аборт.

Если инициатива будет принята, что изменения будут внесены в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В законе появится новый абзац, который закрепит возможность оказания услуг по искусственному прерыванию беременности только за учреждениями государственной и муниципальной системы здравоохранения.

Отмечается, что проект был разработан в рамках поиска способов улучшения демографической ситуации в стране. Ожидается, что мера также позволит снизить риски возникновения осложнений, которые могут появиться после аборта или во время проведения процедуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона.

-11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.22
-0.76 97.40
-0.68
Пора исправить ошибки прошлого: любовный гороскоп для Раков на 2024 год

Последние новости

18:48
Георгий Бахарев уволен с должности замглавы Росавиации
18:28
«Много было чего сказано»: Добровинский раскрыл суть иска Киркорова против Успенской
18:07
В частных клиниках России могут запретить аборты
17:57
«Делает кожу тонкой»: как убрать темные круги под глазами
17:42
В Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту Владимира Шмидта
17:37
Россия приравняла взлет F-16 с баз Польши и Румынии к участию в конфликте

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
«Чума американской демократии»: чего на самом деле США хотят от Украины
Непредсказуемый исход: что принесет ретроградный Меркурий в декабре 2023
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам