Папа из рехаба: лишат ли рэпера Гуфа родительских прав

Нанесут ли наркотики и алкоголь новый удар по исполнителю?

Бывшие жены Гуфа хотят лишить рэпера родительских прав. Так, экс-супруга Юлия Королева пообещала сделать это из-за дерзких выходок артиста в ее адрес.

Вслед за ней об этом задумалась и другая бывшая исполнителя — блогер Айза. Но получится ли у них это сделать, издание «Страсти» узнало у юриста Анастасии Подгрудковой.

Согласно Семейному кодексу России, лишить родительских прав человека можно, если он не платит алименты или имеет хронические проблемы с алкоголем или наркотиками. Королева намекала на то, что Гуф не выплачивает деньги на ребенка.

А вот что касается проблем со спиртным и заращенными веществами, то это рэперу знакомо. Ведь он даже лежал в рехабе из-за этого.

«Лишение родительских прав осуществляется судом. С соответствующим заявлением имеет право обратиться, в том числе, бывшая супруга. Однако для лишения родительских прав по основанию хронического алкоголизма или наркомании необходимо будет подтвердить указанный диагноз у врача», — сказала юрист.

Также у женщин есть шанс ограничить общение отца с детьми — для этого они могут обратиться в суд. Есть шанс, что там определят отдельные дни, в которые Гуф сможет видеть детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Королева улетела в Москву после драки Гуфа с ее любовником.