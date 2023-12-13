Снова обогнал их: Аршавин популярнее нынешних российских футболистов в шесть раз

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Уровень узнаваемости у Аршавина выше, чем у нынешних российских футболистов

Снова обогнал их: Аршавин популярнее нынешних российских футболистов в шесть раз

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Экс-форвард лондонского «Арсенала» до сих пор самый популярный футболист страны. Почему у него нет конкурентов?

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин остается самым популярным футболистом России даже после завершения карьеры. Об этом рассказала заместитель генсека РФС (Российский футбольный союз) Эрика Сурикова изданию KP.RU.

«Уровень узнаваемости таких игроков, как Сычев, Аленичев, Титов, Тихонов составляет порядка 40%, а у Аршавина — и вовсе более 60%. Для сравнения: у футболистов сегодняшней Премьер-лиги этот показатель в районе 10-15%», — сказала заместитель генсека.

Но она отметила, что в нынешней ситуации — это хороший вызов. Сурикова полагает, что это отличный шанс для новых футболистов проявить себя. Особенно учитывая, что у Андрея Аршавина гора титулов за плечами.

Она отметила, что статистика говорит о том, что шоу-матчи обладателей Кубков УЕФА и бронзовых призеров Евро 2008 еще не исчерпали себя.

«Уровень популярности футболистов тех лет значительно превосходит нынешние лица РПЛ», — заявила Сурикова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аршавин выставил на продажу трехэтажный дом в Петербурге.

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