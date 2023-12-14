ЕК согласилась перечислить Венгрии десять миллиардов евро

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Деньги выделят из фонда для развития депрессивных территорий Евросоюза. Почему они пошли на это?

ЕК согласилась перечислить Венгрии десять миллиардов евро

Фото: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

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Еврокомиссия (ЕК) согласилась перечислить Венгрии десять миллиардов евро из бюджета ЕС (Евросоюз). Об этом сообщило новостное агентство Reuters.

Деньги выделят из фонда для развития депрессивных территорий Евросоюза, которые ранее были заблокированы из-за требований Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Орбан высказался о заявлениях Запада в адрес России и Венгрии. Он заявил, что страны Европы и США сильно заблуждаются, если думают, что президент России Владимир Путин страдает из-за отсутствия встреч с ними.

По словам премьер-министра Венгрии, лидеры западных стран считают, что лидер РФ страдает от бессонницы, размышляя о том, «что же делать с этой жуткой моральной деградацией». При этом Орбан указал на важность проведения встреч, переговоров для завершения конфликтов.

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