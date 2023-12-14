УЕФА закрыли трибуну сборной Украины из-за неадекватного поведения ее фанатов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Команду Незалежной наказали. Как именно?

УЕФА закрыли трибуну сборной Украины из-за неадекватного поведения ее фанатов

Фото: www.globallookpress.com / Eduard Kislinsky

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УЕФА приняли решение наказать сборную Украину. А все из-за неадекватных фанатов команды. Союз европейских футбольных ассоциаций частично закрыл стадион, на котором сборная Незалежной проводит свои домашние игры. Об этом стало известно из заявления УЕФА.

Поводом для этого послужила игра между Украиной и Италией в рамках отбора на Евро-2024. Во время матча болельщики Незалежной оскорбляли итальянских футболистов расистскими высказываниями.

«За расистское поведение болельщиков оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро и распорядиться о частичном закрытии стадиона сборной Украины во время следующего матча под эгидой УЕФА в качестве принимающей стороны как минимум на пять тысяч мест», — заявили в УЕФА.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что УЕФА не включили сборную России в жеребьевку Лиги наций.

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