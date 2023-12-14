В парламенте Словакии выступили против вылетов F-16 с баз НАТО

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

В парламенте Словакии назвали красной линией для России вылеты F-16 с баз НАТО

В парламенте Словакии выступили против вылетов F-16 с баз НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Msgt. Matthew Plew/U.S. Air

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Депутаты признали, что для России такие выходки станут красной линией.

В парламенте Словакии заявили, что если истребители F-16 вылетят с авиабаз НАТО, то для Российской Федерации это станет красной линией, что приведет к открытому боестолкновению. Этой информацией поделился в своем Telegram-канале вице-спикер парламента Словакии Любош Блага после проведенной встречи с российским послом Игорем Братчиковым.

«По мнению российской стороны, некоторые западные страны собираются непосредственно подключиться к конфликту на Украине, предоставив свои аэродромы для украинских истребителей F-16, которые бы присоединялись к боям с территории этих государств. Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы до открытого столкновения, эскалация могла бы привести к третьей мировой войне», — опубликовал пост Блага.

По его мнению, этого нельзя допустить, Словакия не должна вмешиваться в военные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия приравняла взлет F-16 с баз Польши и Румынии к участию в конфликте. Большинство украинских аэродромов разрушено, а значит, обещанные Западом истребители полетят туда из стран НАТО.

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