Россия приравняла взлет F-16 с баз Польши и Румынии к участию в конфликте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 129 0

МИД РФ приравнивает взлет F-16 с баз Польши и Румынии к участию в конфликте

Россия приравняла взлет F-16 с баз Польши и Румынии к участию в конфликте

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

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Тема:
Спецоперация

Большинство украинских аэродромов разрушено, а значит, обещанные Западом истребители полетят туда из стран НАТО.

Российская сторона будет считать взлет истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии прямым участием этих стран в конфликте на Украине. Об этом заявил возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат указал на значительную степень разрушения аэродромной инфраструктуры на территориях Украины. В связи с этим, считает он, военные воздушные судна, обещанные Киеву, могут осуществлять взлеты с иностранных авиабаз.

«Применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине», — приводит его слова РИА Новости.

Гаврилов отметил, что это предупреждение «решительное». Он добавил, что подобные действия вынудят Россию ответить соответствующим образом.

В рамках переговоров Гаврилов также подчеркнул, что США и их союзники продолжают создавать угрозы для России, в частности ее западных рубежей. По его словам, западные страны перестали скрываться за формулировками об оборонительной направленности своих доктрин — агрессивный настрой стал открытым.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США подсказали Киеву, как восполнить потери ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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