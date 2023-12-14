Американский сенатор назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО

По его мнению, США не останутся в стороне, когда ВСУ окончательное проиграют.

Американский сенатор Шеррод Браун назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО. Он считает, что силы Североатлантического альянса вмешаются в украинский конфликт, когда ВСУ окончательное проиграют. Его слова приводит газета The Washington Post.

«Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт превратится в „натовский вопрос“», — заявил Браун.

По его мнению, в случае поражения Украины, конфликт расползется по всей территории бывшего Советского союза.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в парламенте Словакии выступили против вылетов F-16 с баз НАТО.