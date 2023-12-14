Американский сенатор назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 30 0

Сенатор Браун: конфликт на Украине станет «вопросом НАТО» после разгрома ВСУ

Американский сенатор назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lukas Balandis

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По его мнению, США не останутся в стороне, когда ВСУ окончательное проиграют.

Американский сенатор Шеррод Браун назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО. Он считает, что силы Североатлантического альянса вмешаются в украинский конфликт, когда ВСУ окончательное проиграют. Его слова приводит газета The Washington Post.

«Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт превратится в „натовский вопрос“», — заявил Браун.

По его мнению, в случае поражения Украины, конфликт расползется по всей территории бывшего Советского союза.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в парламенте Словакии выступили против вылетов F-16 с баз НАТО.

-12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

5:28
Собянин: еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве
5:13
Снежная ловушка: как спасти увязшее на дороге авто
5:13
Нежно и вкусно: простой новогодний рецепт чизкейка на Новый год
4:55
Американский сенатор назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО
4:38
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год
4:37
«Увела чужого мужа и поплатилась за это»: как сейчас живет Мария Аронова

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам