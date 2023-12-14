Американский сенатор назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО

Сенатор Браун: конфликт на Украине станет «вопросом НАТО» после разгрома ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lukas Balandis
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По его мнению, США не останутся в стороне, когда ВСУ окончательное проиграют.
Американский сенатор Шеррод Браун назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО. Он считает, что силы Североатлантического альянса вмешаются в украинский конфликт, когда ВСУ окончательное проиграют. Его слова приводит газета The Washington Post.
«Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт превратится в „натовский вопрос“», — заявил Браун.
По его мнению, в случае поражения Украины, конфликт расползется по всей территории бывшего Советского союза.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в парламенте Словакии выступили против вылетов F-16 с баз НАТО.
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