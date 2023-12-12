Финляндия откроет крупнейшие КПП на границе с Россией

Финские власти планируют снова открыть три крупнейших контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat со ссылкой на кабмин Финляндии.

Уточняется, что пункты пропуска начнут пропускать желающих пересечь границу с 14 декабря. Решение правительства о возобновлении пропуска людей должно вступить в силу в ночь с 13 на 14 число, пишут авторы газеты.

Примечательно, что ранее Хельсинки планировал и вовсе закрыть границу с Россией. Финский журналист Кости Хейсканен в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал, что эта новость спровоцировала волну протестов в стране. По его словам, в стране живет большое число русскоязычных, а многие часто путешествуют из РФ в Финляндию и наоборот из-за наличия родственников в обеих странах.

Финские власти сначала закрыли четыре из восьми КПП, ближайшие к Санкт-Петербургу, на границе с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что пришлось действовать решительно, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фронте.

Позже Финляндия начала приостанавливать работу пятого пункта из-за «перегруза», а после объявила, что «ищущие убежище» больше не смогут пересечь границу. Проезд был разрешен только для грузового транспорта.

Отмечалось, что Хельсинки якобы удалось зафиксировать подтверждения того, что «власти иностранного государства или другие субъекты» содействовали незаконной миграции в Финляндию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией.