Телеведущая Лора Ингрэм из США назвала Зеленского мошенником

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Ведущая Fox News Ингрэм назвала Зеленского мошенником

Телеведущая Лора Ингрэм из США назвала Зеленского мошенником

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Журналистка сравнила президента Украины с аферистом Мэдоффом.

Телеведущая Fox News Лора Ингрэм назвала в прямом эфире украинского президента Владимира Зеленского мошенником. Она считает, что он пытался уговорить власти Штатов дать его режиму больше денег, иначе ситуация «выйдет из-под контроля».

Подобные уловки, как заметила журналистка, используют обычно финансовые мошенники. Украинский президент ничего не сделал, чтобы заслужить деньги — он осмелился приехать в США, зная, что с треском провалил контрнаступление, воровал выделенные ему деньги, и в то же время нагло требует еще.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе назвали переговоры единственным способом достичь мира на Украине.

-12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

8:18
Объем золотых резервов РФ впервые в истории превысил 150 миллиардов долларов
7:58
Телеведущая Лора Ингрэм из США назвала Зеленского мошенником
7:42
Без застолья: как отметят Новый год экс-солист «На-На» Владимир Левкин с женой и дочерью
7:26
Жена пять раз пыталась убить мужа, а он все равно любил ее 57 лет и ждал из тюрьмы
7:12
Вот это скорость: через сколько дней губка для посуды превращается в рассадник бактерий
7:10
Против Байдена: Конгресс США одобрил продолжение расследования по импичменту

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
Дмитрий Песков рассказал, сколько спит Владимир Путин
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам