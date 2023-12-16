🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 16 декабря, нельзя лениться. Было бы неплохо заняться спортом, начать читать новую книгу или пообщаться с друзьями. Можно посмотреть рынок жилья, есть шанс, что подвернется удачное предложение. Обращайте внимание на детали: есть риск совершить ошибку. Причем, самое обидное, что именно из-за невнимательности. Звезды обещают успех во всех новых делах. А если сходите на свидание, можете влюбиться без памяти.

♈ Овны

Оставьте свое мнение при себе — высказывать его сегодня вредно. Еще вреднее — пытаться кого-то переубедить. Вы, скорее всего, нарветесь на скандал и неприятности. Вообще, много общаться в этот день — не лучшая затея. Стоит провести больше времени наедине с самим собой и с работой, решать сложные дела и искать ответы на вопросы. Может крупно повезти, если не сидеть на одном месте.

Космический совет: вас ждет много открытий в этот день, не отступайте от начатого.

♉ Тельцы

Сегодня хочется прыгнуть выше головы, но стоит быть осторожнее с этим желанием: лишнее напряжение тут же скажется на вашем самочувствие, а здоровье — вещь очень важная. Поэтому стоит поумерить пыл, если вы не хотите лежать две недели в горизонтальном положении. Импульс в этот день может подтолкнуть вас к созданию чего-то нереально крутого, поэтому поддавайтесь вдохновению.

Космический совет: любопытство сегодня — ваш главный козырь.



♊ Близнецы

Не стоит изобретать велосипед или серьезно перенапрягаться в этот день — выбирайте максимально простые и понятные вам дела, задачи и вещи. Вредно общаться — сегодня каждый второй будет навязывать вам свое мнение, критиковать ваш выбор и всячески портить настроение. Так что проведите день наедине с самим собой, если не хотите лишний раз ругаться и нервничать.

Космический совет: хорошенько отдохните. Быстро разобраться с делами не получится, даже не пытайтесь.

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♋ Раки

Меньше нервничайте и чаще беритесь за дела, которые наполняют вас изнутри. В этот день не стоит серьезно напрягаться, лучше больше расслабляться и отдыхать. Также полезно проводить генеральную уборку дома и «раскладывать дела по полочкам». А вот со словами стоит быть аккуратнее — велик риск серьезно обидеть как незнакомца, так и близкого и любимого человека.

Космический совет: не опускайте руки, даже если началась черная полоса. Не слушайте завистников.

♌ Львы

Утро выдастся ленивым и, возможно, вам захочется переложить все свои важные дела на кого-то другого. Боритесь с этим искушением — беритесь за задачи сами, если хотите добиться в них успеха. Скорее всего, сегодня придется отстаивать свои границы и мнение, только делайте это мягко, чтобы никого не обидеть. Слушать кого-то в этот день вообще вредно — можно свернуть с верного пути.

Космический совет: благоприятный день для любых начинаний, вы можете свернуть горы, стоит только захотеть.

♍ Девы

Сегодня удача сама идет к вам в руки, и вам даже не придется расставлять сети. Поэтому займитесь в этот день тем, что приблизит вас к заветной мечте — возможно, в этот день вы сократите путь к ней вдвое. Полезно для отношений действовать мягко, не поддавливая на тех, чья помощь вам сейчас нужна. Также можно найти отличного и верного единомышленника — с ним многие проекты пойдут куда быстрее.

Космический совет: будьте на связи, ведь Вселенная готовит для вас важное сообщение, не пропустите его.

♎ Весы

Разбавьте скучное утро какой-то приятной мелочью — купите себе что-то сладкое или схватите по дороге крепкий ароматный кофе. Это зарядит вас позитивом и поможет быть результативным весь день. Также звезды советуют в этот день избавиться от всего ненужного и приманить тем самым в свою жизнь новые возможности, очень выгодные связи и интересных знакомых.

Космический совет: не ленитесь сегодня. Настроение не позволит заниматься серьезными делами, тем более финансовыми.

♏ Скорпионы

Не стоит браться за тысячу задач разом. Сегодня полезно разгрузить свой список дел на день и посвятить больше времени себе любимому. Важно чаще заниматься тем, что приносит вам удовольствие. Кстати, отличное время, чтобы вновь поднять какую-либо тему на обсуждение или перезагрузить старые дела. Только заранее убедитесь, что у вас есть на это и силы, и возможности.

Космический совет: невзначай брошенная фраза может кого-нибудь обидеть, поэтому лучше следите за своими словами.

♐ Стрельцы

Не самый лучший день, чтобы решать какие-либо проблемы. Лучше поставить все на паузу и подумать о том, что можно предпринять и каким образом будет развиваться эта история. Возможно, сегодня вы неожиданно найдете ответы на очень важные вопросы или какая-то информация перевернет вашу жизнь с ног на голову. Также звезды советуют не давать непрошенных советов — сейчас это выйдет вам боком.

Космический совет: проведите день с пользой. Вы настроены на конфликт, но ругаться не стоит. Поберегите нервы.

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♑ Козероги

Ликуйте, сейчас могут выстрелить дела, в которые вы вложили максимум сил, времени и внимания. Также самое время решать финансовые вопросы и думать, как накопить больше денег. Кроме того, именно сегодня вам может открыться великая тайна, которая перевернет жизнь с ног на голову, поэтому слушайте новости и задавайте вопросы. Также отличный момент, чтобы избавиться от вредных привычек — звезды помогут сделать это быстро и легко.

Космический совет: ваши проблемы можете решить только вы сами, попробуйте избавиться от вредных привычек.

♒ Водолеи

Поздравляем, сегодня вы поймете, как выпутаться из сложной ситуации, в которой вы находитесь. Главное — доверять своей интуиции и снам — они могут быть вещими. Звезды советуют в этот день никуда не торопиться и не ввязываться в споры, потому что ничем хорошим это не закончится. Лучше двигаться в размеренном темпе и следить за самочувствием — здоровье может подвести.

Космический совет: стоит только поддаться каким-то искушениям, как вы сразу потеряете очень многое. Будьте аккуратнее.

♊ Рыбы

Сегодня захочется экспериментировать и притворять в жизнь все свои головокружительные идеи. Звезды только «за», но напоминают, что стоит быть очень осторожным — иногда риск бывает не оправдан и можно больше потерять, нежели приобрести. А вот приманивать в жизнь перемены — это хорошо. Смело выбрасывайте все старое и отжившее, чтобы расчистить место для нового.

Космический совет: придерживайтесь выбранной тактики, перемены курса приведут вас не туда, куда бы вы хотели.

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