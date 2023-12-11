Жерар Депардье оказался персоной нон грата во Франции: в чем обвиняют знаменитого актера?

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Фильмы с Жераром Депардье сняли с показа на ТВ Франции из-за секс-скандала

Фото, видео: www.globallookpress.com / Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres; 5-tv.ru

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Это не первый крупный скандал, в который оказался втянут знаменитый деятель культуры.

На французском телевидении запретили показ всех фильмов с участием Жерара Депардье. Это произошло из-за новых обвинений в сексуальных домогательствах.

Несколько недель назад появились признания четырех женщин, которые утверждают, что Депардье оказывал им неприличные знаки внимания на съемках. Причем это далеко не первые публичные обвинения в адрес актера.

Весной вышло громкое расследование — 13 девушек утверждали, что Депардье пытался совершить акт насилия в их адрес. Сам Жерар Депардье опроверг все заявления и назвал нападки со стороны прессы «линчеванием».

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Жерар Депардье оказался персоной нон грата во Франции: в чем обвиняют знаменитого актера?

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