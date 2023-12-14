«Сложные процессы»: Путин высказался об отношениях России и Армении

Президент затронул данную тему в ходе прямой линии.

Зашла в ходе прямой линии речь и об интеграционных отношениях с Ереваном. Покидать общие с Россией союзы и организации не в интересах Армении, однако она вправе принимать подобные решения, подчеркнул президент Владимир Путин.

Он отметил, что непростые внутренние процессы, которые сейчас протекают в соседней стране, прежде всего связаны с завершением регионального конфликта.

«Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали это инициативно, на самом деле, и нас особенно не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения. Это просто констатация факта, потому что там есть в этом и плюсы, и минусы. Но так произошло. Процессы сложные внутриполитические. Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, в ЕврАзЭС, ОДКБ. В конечном итоге, это все равно выбор государства, но, что касается, отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, мы знаем, что это связано — во всяком случае так, как мы знаем, — с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях», — говорит президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юбилейная 20-я прямая линия с Путиным длилась 4 часа 4 минуты. Мероприятие прошло в Гостином дворе в Москве.

Всего на прямую линию поступило более двух миллионов обращений граждан. Глава государства успел развернуто ответить на почти 70 вопросов.