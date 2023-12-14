Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Во Франкфурте-на-Майне из-за визита украинского лидера усилили меры безопасности.

Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию

Фото: Reuters / NTB

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в немецкий Франкфурт-на-Майне. Полиция сообщает об усилении мер безопасности в городе.

Уточняется, что во Франкфурте были перекрыты дороги. Издание «BILD на русском» пишет, что следующей точкой назначения главы Незалежной является Висбаден, где базируется американский штаб военной помощи Украине.

Иных подробностей о целях и планах визита Зеленского не сообщается.

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 14 декабря, во время подведения итогов года высмеял поездки Зеленского в западные страны. Он указал на то, что украинский лидер выдумывает «успехи» контрнаступления для вымогания денег на продолжение конфликта.

Примечательно, что 12 декабря Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы уговорить США не прекращать финансирование конфликта. Однако в Белом доме его расстроили. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что у Шатов средства на Украину иссякнут уже через «пару недель».

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Лора Ингрэм из США назвала Зеленского мошенником.

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