Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в немецкий Франкфурт-на-Майне. Полиция сообщает об усилении мер безопасности в городе.

Уточняется, что во Франкфурте были перекрыты дороги. Издание «BILD на русском» пишет, что следующей точкой назначения главы Незалежной является Висбаден, где базируется американский штаб военной помощи Украине.

Иных подробностей о целях и планах визита Зеленского не сообщается.

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 14 декабря, во время подведения итогов года высмеял поездки Зеленского в западные страны. Он указал на то, что украинский лидер выдумывает «успехи» контрнаступления для вымогания денег на продолжение конфликта.

Примечательно, что 12 декабря Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы уговорить США не прекращать финансирование конфликта. Однако в Белом доме его расстроили. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что у Шатов средства на Украину иссякнут уже через «пару недель».

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Лора Ингрэм из США назвала Зеленского мошенником.