Все романы золотого голоса России: кто сейчас возлюбленная Николая Баскова

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 22 0

Николай Басков встречался с Оксаной Федоровой

Все романы золотого голоса России: кто сейчас возлюбленная Николая Баскова

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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И с кем артист состоял в отношениях раньше?

Народный артист РФ Николай Басков — не только «натуральный блондин», но и обольститель женских сердец. На его счету немало громких романов. Портал 7Дней.ru рассказал о них.

Брак и сын

В 2001-м супругой золотого голоса России стала дочь его продюсера Бориса Шпигеля. Спустя пять лет после свадьбы они стали родителями. У супругов родился сын Бронислав. Однако практически сразу после рождения наследника они разошлись.

Романы

Через несколько месяцев после развода Басков объявил о помолвке с телеведущей Оксаной Федоровой. Но в 2011-м они расстались. В том же году он артист начал встречаться с балериной Анастасией Волочковой. Их совместные фотографии распространились в интернете, а отношения длились порядка двух лет.

Позднее исполнитель начал ухаживать за коллегой Софией Кальчевой. Но и эти отношения не доросли до семьи.

В последние годы

Звезда российской эстрады в 2019-м сделал заявление, что он остепенился и готов к семейной жизни. Он отмечал, что желает встретить женщину, которая родит ему детей.

Однако уже в текущем году он сказал, что в его жизненных планах брак отсутствует. При этом он подчеркнул, что главное для него — наслаждение жизнью. А нынешняя возлюбленная для него — это свобода.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Басков оброс долгами ради ремонта в новом особняке.

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