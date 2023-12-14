Не такая уж и образцовая пара: что известно о Татьяне Брухуновой

Целых 33 года Евгений Петросян и Елена Степаненко радовали всю страну своими выступлениями. Но идиллия кончилась.

Все 33 года совместных выступлений на эстраде Степаненко и Петросян представляли собой слаженный дуэт и счастливую пару. А потом в 2018 году всю страну поразили новости об их резком разводе. Семью разрушила молодая любовница Татьяна Брухунова, которая моложе юмориста на 44 года. Уже в декабре 2019 ассистентка стала законной женой Петросяна.

13 марта 2020 в Дубае у супругов родился сын Ваган. Правда, поговаривали, что для того, чтобы стать родителями, супруги воспользовались услугами суррогатной мамы.

Так кто же такая Татьяна Бурухунова — возвышенная девушка полюбившая пожилого артиста или охотница за наследством?

Она родилась в 1989 году недалеко от Москвы — в городе Тула. Знакомые говорят, что в школе юная Таня училась хорошо. В странных злополучных компаниях девочка не тусовалась, предпочитала сомнительным знакомом чтение книг дома. Сама Татьяна говорит, что ее душа возвышенная и тонкая.

В старших классах Брухунова увлеклась творчеством Авраама Руссо. Вместе с единомышленниками она создала его фан-сайт и долгое время была ярой поклонницей артиста.

После окончания средней школы Татьяна Брухунова поступила в столичный Государственный университет культуры и искусства, на факультет менеджмента. Могла ли тогда представить юная Таня, что выбор профессии кардинально изменит ее личную жизнь и она станет женой знаменитого артиста-миллионера. Но это будет позже.

На студенческую практику девушке удалось устроиться в Театр эстрадных миниатюр, которым в то время руководил известный юморист Евгений Петросян. Но заметил ее вовсе не артист, а его жена Елена Степаненко — она пригласила девушку на работу, нашла ей удачное занятие — ведение личного сайта. Молодая Таня с радостью согласилась, какое-то время она показывала блестящие результаты.

Однако это не помешало Татьяне закрутить роман с мужем юмористки Евгением Петросяном. Сначала она была администратором его сайта, а с 2013 года стала сопровождать на гастролях, после чего появились слухи о романе артиста с молодой помощницей. Первое время любовники все отрицали, однако когда Петросян объявил о расставании с Еленой Степаненко, стало и так все ясно.

Многие звезды шоу-бизнеса осудили юмориста за связь с Брухуновой. Так коллега Петросяна Регина Дубовицкая в беседе с Лерой Кудрявцевой заявила:

«Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужчин говорить? Им уже пора улетать на небо».

А вот писатель-сатирик Виктор Коклюшкин был более категоричен в своем мнении:

«Не подходит она ему. С Еленой Степаненко они с 1975 года бок о бок работали, на эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании. Если вдруг партнер вместо своей партнерши — олимпийской чемпионки — возьмет себе в пару обычную симпатичную девушку, он не сможет работать», — заявил он.

Разница в 44 года и осуждение половины страны, а также совершенно разные ступени социальной лестницы не помешали им все-таки пожениться. У них родился сын Ваган, но вот только живут они почему-то в разных картинах.

Шикарные апартаменты Петросяна и его помощницы расположены в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы» на одной лестничной площадке. По словам работников, делавших антисептическую обработку в квартирах, видно, что они живут врозь.

Зашли в ванную — я обратил внимание, что зубная щетка электрическая, и только одна. Второй нет. Там даже духа нет Петросяна — ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи. Никаких признаков, что он там мог бы жить. Если только зашел и ушел. Чисто женская квартира. И в квартире, где живет Петросян, тоже нет ни одной женской вещи, — рассказал сотрудник фирмы.

Сейчас 34-летняя жена комика ведет очень разностороннюю социальную жизнь — постоянно ходит по кино, всяким выставкам, посещает театры. Наряжается в красивые наряды, путешествует… И что самое интересное — совершенно одна, без мужа.

Пока мама «окультуривается», воспитанием маленького Вагана занимается няня, а изысканные блюда, фотографии которых Татьяна часто постит в соцсетях, для нее и Вагана готовит домработница.

Брухунова большая модница, правда ее ретро стиль, часто подвергается критике со стороны интернет-пользователей. Экстравагантные, часто несуразные, но очень дорогие наряды Татьяны становятся поводом для хайпа. Зато ее луки в соцсетях собирают миллионы просмотров.

Злые языки говорят, что Брухунова выскочила замуж за известного артиста исключительно по расчету. Состояние Петросяна только за одни лишь телепередачи превышает 25 миллионов рублей за год. А сколько еще разных проектов у него!

Но детские друзья Брухуновой, ее однокурсники и одноклассники упорно говорят, что это не так. Она всегда была романтичной, бескорыстной и честной девушкой. Да и сама она зарабатывает неплохо директором театра.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жена Петросяна пожаловалась на приступы.