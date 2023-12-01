Любовник экс-супруги Гуфа побил скандального рэпера, пока тот «прыгал с кастетом»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Любовник бывшей жены Гуфа Юлии Королевой избил рэпера

Любовник экс-супруги Гуфа побил скандального рэпера, пока тот «прыгал с кастетом»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Приключения артиста в Таиланде продолжаются.

Рэпера Гуфа в Таиланде избил новый возлюбленный его бывшей жены Юлии Королевой по имени Михаил. Ролик с жалобами блогер опубликовал в личном блоге.

«Я хотел его ударить в ответ, мне не давали. Я с кастетом прыгал», — пожаловался рэпер.

Музыкант показал подписчикам полученные в ходе поединка «раны». В стычке пострадал локоть артиста и его губа. Кроме того, Гуф считает, что у него может быть сломана челюсть. В качестве мести артист пообещал выпустить несколько треков с оскорблением обидчика.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Гуфа Юлия Королева хочет лишить рэпера родительских прав. К этому решению ее подтолкнуло неадекватное поведение музыканта. Разногласия в паре начались еще в марте этого года. Тогда артист забрал у жены документы и не отпускал домой.

В начале лета Гуф опубликовал переписку с бывшей возлюбленной, где девушка заявила о разрыве с музыкантом. Также Королева была недовольна тем, что артист рассказал о каком-то проекте своей первой жене Айзе-Лилуне Ай. Популярный блогер Айза, к слову, постоянно комментирует события в жизни экс-супуга.

Позднее Долматов и Королева развелись, но с тех пор они так и не смогли помириться ради общего ребенка. Несколько дней назад музыкант с кастетом в руках решил пойти на штурм особняка своей экс-супруги на Пхукете. Он отказывался покидать территорию, «пока не проснется ребенок».

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