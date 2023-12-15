Следили во всем мире: как реагировала западная пресса на итоги года Путина

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На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Издания признали достижения России и уверенность нашего президента.

Ну и конечно стоит ли говорить, что за пресс-конференцией Владимира Путина сегодня следили во всем мире?

Так французский телеканал France 24 подчеркнул, что Россия, несмотря на конфликт на Украине и конфронтацию с Западом, чувствует себя уверенно и двигается к цели несмотря ни на что.

Издание Le Figaro считает, что строптивость Европы обернулась для нее глобальным кризисом и что особенно их шокирует — Россия даже извлекает выгоду из наложенных ограничений.

За океаном обозреватели Bloomberg признают, что бесконечные пакеты международных санкций практически никак не повлияли на экономику нашей страны — Россия успешно приспосабливается к сложившейся ситуации.

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Следили во всем мире: как реагировала западная пресса на итоги года Путина

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