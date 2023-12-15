Порядка 70 тысяч жителей приморского Артема остались без водоснабжения

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Прокуратура уже заинтересовалась коммунальным ЧП.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Telegram / Прокуратура Приморского края / prosecutor_pk; 5-tv.ru

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Большая часть Артемовского городского округа в Приморском крае осталась без холодной воды из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба администрации Артема.

«От холодного водоснабжения отключен почти весь Артем, от п. Штыково до ТУ «Угловое“», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это произошло из-за прорыва трубопровода диаметром 1200 миллиметров. В настоящее время на месте аварии работает Примводоканал.

Об отключении воды ранее сообщала приморская прокуратура в Telegram-канале. Тогда предварительно оценивалось, что это коснется 69 тысяч жителей более чем 900 многоквартирных домов и пяти тысяч частных домовладений. Прокуратура поставила на контроль восстановление прав всех граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тысячи жителей Приморья остались без света из-за штормового циклона в ноябре.

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