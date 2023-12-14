МОК перепутал число россиян, допущенных на Олимпиаду в Париже

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Евгения Романова
Евгения Романова 92 0

МОК заявил о шести россиянах, допущенных до ОИ-2024 после обновления данных

МОК перепутал число россиян, допущенных на Олимпиаду в Париже

Фото: Mohammed Badra / ТАСС

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Ошибка произошла и с количеством спортсменов из Белоруссии.

Международный олимпийский комитет перепутал количество граждан России, которые допущены до Олимпийских игр-2024 в Париже. Обновленные данные опубликованы на сайте МОК.

Ранее, 8 декабря, МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже. Уточнялось, что до Игр будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта. Речь шла о восьми россиянах и троих белорусах. Однако после обновления данных допущенными оказались только шесть граждан России и пять — Белоруссии.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

До этого Международная федерация хоккея (IIHF) допустила российскую команду к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. За российской сборной закреплено место в группе С на тот случай, если будет принято решение о ее возвращении на турниры под эгидой IIHF. При допуске на Олимпиаду россияне могут встретиться с командой США. Другие участники группы С пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вячеслав Фетисов высказался о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2026.

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