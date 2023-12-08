Российских спортсменов допустили до Олимпийских игр в Париже

Российских спортсменов допустили до Олимпийских игр, который пройдут в 2024 году в Париже. Решение принял Международный олимпийский комитет (МОК), сообщается на сайте организации.

Так, до Игр будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта. При этом уточняется, что атлеты будут выступать в нейтральном статусе, сегодня их 11 — восемь россиян и трое белорусов.

Среди запретов — возможность участвовать в командных соревнованиях, флаги и символы России, посещение Игр представителями правительств.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

До этого Международная федерация хоккея (IIHF) допустила российскую команду к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. За российской сборной закреплено место в группе С на тот случай, если будет принято решение о ее возвращении на турниры под эгидой IIHF. При допуске на Олимпиаду россияне могут встретиться с командой США. Другие участники группы С пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МОК рекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы в России.