Заслуженная награда: бойцам СВО вручили сертификаты на миллион рублей за уничтоженные танки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32 0

Бойцам СВО вручили сертификаты на миллион рублей за уничтоженные танки Leopard

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

С инициативой именно так поддерживать российских военнослужащих еще летом выступили певцы Григорий Лепс и Николай Басков и актер Владимир Машков.

На XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» двум российским военнослужащим вручили сертификаты на один миллион рублей за подбитые западные танки Leopard. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с мероприятия.

Для вручения сертификатов, ведущие музыкальной церемонии певцы Владимир Киселев и Ирина Дубцова позвали бойцов, участвовавших в спецоперации по защите Донбасса и уничтоживших немецкий танк. Мужчины поднялись на сцену в форме и балаклавах. Зрители встретили солдат громкими аплодисментами.

«Никогда нельзя забывать, кому мы обязаны тем, что можем в теплой Москве проводить эти концерты. Мы обязаны нашим героям. Поэтому мы сейчас с Ириной вручаем сейчас эти сертификаты. Еще раз большое спасибо», — отметил Киселев.

К слову, инициатива вручать по миллиону рублей бойцам СВО за каждый подбитый немецкий танк Leopard принадлежит основателю группы «Земляне» Владимиру Киселеву. Идею поддержали и озвучили исполнители Николай Басков и Григорий Лепс. Предложение поощрять уничтожение танков финансово также поддержали Владимир Машков, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа «Рондо») и многие другие артисты.

В Кремле положительно оценили инициативу российских артистов.

«Предприниматели тоже выступали с такими инициативами. Общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первый миллион за уничтоженный танк Leopard российским бойцам передал Григорий Лепс меньше чем через месяц после объявления о награде за уничтожение техники неприятеля.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские минометчики уничтожают противника.

Тема:
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