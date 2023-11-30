Заслуженная награда: бойцам СВО вручили сертификаты на миллион рублей за уничтоженные танки
Бойцам СВО вручили сертификаты на миллион рублей за уничтоженные танки Leopard
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru
С инициативой именно так поддерживать российских военнослужащих еще летом выступили певцы Григорий Лепс и Николай Басков и актер Владимир Машков.
На XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» двум российским военнослужащим вручили сертификаты на один миллион рублей за подбитые западные танки Leopard. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с мероприятия.
Для вручения сертификатов, ведущие музыкальной церемонии певцы Владимир Киселев и Ирина Дубцова позвали бойцов, участвовавших в спецоперации по защите Донбасса и уничтоживших немецкий танк. Мужчины поднялись на сцену в форме и балаклавах. Зрители встретили солдат громкими аплодисментами.
«Никогда нельзя забывать, кому мы обязаны тем, что можем в теплой Москве проводить эти концерты. Мы обязаны нашим героям. Поэтому мы сейчас с Ириной вручаем сейчас эти сертификаты. Еще раз большое спасибо», — отметил Киселев.
К слову, инициатива вручать по миллиону рублей бойцам СВО за каждый подбитый немецкий танк Leopard принадлежит основателю группы «Земляне» Владимиру Киселеву. Идею поддержали и озвучили исполнители Николай Басков и Григорий Лепс. Предложение поощрять уничтожение танков финансово также поддержали Владимир Машков, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа «Рондо») и многие другие артисты.
В Кремле положительно оценили инициативу российских артистов.
«Предприниматели тоже выступали с такими инициативами. Общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Первый миллион за уничтоженный танк Leopard российским бойцам передал Григорий Лепс меньше чем через месяц после объявления о награде за уничтожение техники неприятеля.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские минометчики уничтожают противника.
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