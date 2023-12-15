«Ходит, как щенок»: Хью Джекман закрутил роман с замужней актрисой

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 37 0

In Touch Weekly: Хью Джекман начал встречаться с актрисой Саттон Фостер

«Ходит, как щенок»: Хью Джекман закрутил роман с замужней актрисой

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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Голливудский актер нашел новую возлюбленную всего через три месяца после развода.

Хью Джекман всего через три месяца после развода с Деборрой-Ли Фернесс завел себе новую возлюбленную. Как передает издание In Touch Weekly, голливудский актер закрутил роман со своей коллегой Саттон Фостер.

Джекман и Фернесс прожили в браке 27 лет, однако в сентябре 2023 года пара объявила о расставании. Причиной развода стал разлад в отношениях, который сами бывшие супруги связывают с влиянием пандемии COVID-19 и забастовкой сценаристов Голливуда.

Однако актер оставался один недолго — его новой возлюбленной стала бродвейская звезда Саттон Фостер, с которой 54-летний актер вместе выступал в мюзикле «Музыкант».

«Он был без ума от Саттон с того момента, как встретил ее. Он ходил за ней повсюду, как щенок!» — передает журнал слова источника о романе знаменитостей.

При этом, по информации СМИ, Саттон официально находится замужем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал неожиданные подробности развода Мерил Стрип и Дона Гаммера.

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