Польша перестала винить Россию в крушении Ту-154 с Качиньским на борту

Польша больше не обвиняет Россию в гибели своего президента в 2010 году. Новый министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский заявил, что они отказались от версии о причастности нашей страны к крушению правительственного Ту-154 под Смоленском.

До этого комиссия, которая повторно расследовала обстоятельства авиакатастрофы, вернулась к версии о покушении на Леха Качиньского. И винила в этом Варшава российские власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководителей специальных служб Польши отправили в отставку. По информации СМИ, в парламенте позитивно оценили инициативу об увольнении пяти руководителей спецслужб Польши.

Уточняется, что со своих постов убраны начальники Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.